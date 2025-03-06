إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

وطنا اليوم:نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير فيصل بن الحسين بمحافظة الزرقاء، اليوم الخميس، بإنقاذ عشريني بعد أن اخترق عيار ناري فخذه الأيمن واستقر في منطقة الحوض، متسببا بتهتك الشريان الرئيسي للفخذ، والمثانة، وجزء من المستقيم، ما أدى إلى نزيف داخلي حاد كاد يودي بحياته.

وقال مدير المستشفى، الدكتور ناصر حسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصاب، البالغ من العمر 21 عاما، وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد وهبوط شديد في ضغط الدم، فضلا عن دخوله في شبه غيبوبة جراء الإصابة.

وأضاف، إن الطاقم الطبي باشر على الفور بتقييم الحالة، وأجرى الفحوصات الطبية العاجلة، التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، قبل اتخاذ القرار الطارئ بنقله إلى غرفة العمليات لوقف النزيف وإنقاذ حياته.

وتولى إجراء العملية فريق طبي متكامل، قاده أخصائي الجراحة العامة الدكتور طارق قاسم والدكتور سيف الخوالدة، بمشاركة أخصائي جراحة العظام الدكتور طارق زياد، وأخصائي المسالك البولية الدكتور شادي العطي، وأخصائي الأشعة الدكتور زيد الأحمد، إلى جانب أخصائي التخدير والكادر التمريضي المختص بالعمليات الجراحية.

وبين الدكتور حسين أن الفريق عمل بشكل منسق ودقيق على السيطرة على النزيف، وإصلاح التهتك الذي أصاب الشريان الرئيسي للفخذ والمثانة والمستقيم، موضحا أن العملية استغرقت 6 ساعات، خضع خلالها المصاب لإجراءات طبية دقيقة، كما تم استدعاء فريق متخصص بجراحة الأوعية الدموية من مستشفى البشير، يضم الطبيبين محمد الرواشدة وعلاء جابر، إلى جانب طاقم تمريضي متخصص، لتعزيز فرص إنقاذ المريض.

وأشاد الدكتور حسين، بالكفاءة العالية للطاقم الطبي، مؤكدا أن سرعة الاستجابة، والتنسيق المحكم بين الفرق الطبية، كان لهما الدور الحاسم في إنقاذ حياة الشاب، الذي استقرت حالته بعد الجراحة، قبل نقله إلى مستشفى البشير في العاصمة لاستكمال المتابعة الطبية.

ويعكس هذا النجاح الطبي مدى جاهزية مستشفى الأمير فيصل وكوادره المتخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة المعقدة، وتضاف هذه العملية إلى سلسلة من الإنجازات الطبية التي تعزز مكانة المستشفى كصرح طبي متقدم في المملكة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المستشفى فور وقوع الحادثة، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات إطلاق النار، ولا تزال التحقيقات جارية.