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إطلاق فعاليات وبرنامج رمضانيات 2025 في كافة المحافظات

6 مارس 2025
إطلاق فعاليات وبرنامج رمضانيات 2025 في كافة المحافظات

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الأمسيات الثقافية الفنية التي تنظمها الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع وتشاركية مع وزارات وهيئات ثقافية بعنوان “رمضانيات 2025″، تنطلق من مناخات الشهر الفضيل التقليدية بما تحمل من قيم للتواصل بين الأجيال وافراد المجتمع وتعزز قيم المحبة والتسامح.
وأضاف الرواشدة في بيان للوزارة اليوم الخميس، إن الفعاليات والأمسيات التي ستنطلق مساء اليوم ، تعكس ثراء المخزون التراثي في الريف والبادية والمدينة الأردنية، معربا عن اعتزازه وتقديره للشركاء: وزارة الداخلية، وزارة الشباب، وزارة السياحة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصال الحكومي، أمانة عمان الكبرى، المؤسسات الإعلامية، هيئة كلنا الأردن ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية والبلديات ومجالسها على امتداد الوطن.
يشار الى أن برنامج “رمضانيات 2025″، يشتمل على برنامج ثقافي وطني متنوع، حيث أثبتت الدورات السابقة نجاحا مهما تجلى من خلال تفاعل الأسرة والعائلة مع فعاليات البرنامج، خصوصا الأطفال.
ويشتمل برنامج “رمضانيات 2025″، على فرق الإنشاد الديني والابتهالات وكرنفالات الأطفال والعروض المسرحية، والمسابقات الثقافية وفقرة المسحراتي والحكواتي، وعدد من الأمسيات الوطنية التي يشارك فيها فنانون شباب، إضافة الى فترة معارض وصناعات ثقافية، ومعارض لمنشورات وزارة الثقافة ومساحات للحرف والصناعات الشعبية التقليدية .
وتبدأ فقرة أماسي “رمضانيات2025” أيام الخميس والجمعة والسبت، الساعة التاسعة والنصف وتنتهي في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وخلال أيام “عيد الفطر المبارك”، ستتنوع الفعاليات بين الأغاني الوطنية وكرنفالات الأطفال وعروض مسرحية للأسرة في سائر المحافظات.
وتم تحديد أماكن إقامة هذه الفعاليات في عمان والمحافظات على النحو الآتي؛ إربد: مركز إربد الثقافي، عجلون: مركز عجلون الثقافي أو القاعة الهاشمية، جرش: قاعة بلدية جرش الكبرى، المفرق: قاعة بلدية المفرق الكبرى، الزرقاء مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، البلقاء: مؤسسة إعمار السلط، الكرك: مركز الأمير الحسن الثقافي، الطفيلة: مؤسسة إعمار الطفيلة، معان: مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي، مادبا :قاعة بلدية مادبا، وعمان: المركز الثقافي الملكي.


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