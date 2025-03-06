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الإعلان عن موعد انعقاد القمة العربية في بغداد

6 مارس 2025
الإعلان عن موعد انعقاد القمة العربية في بغداد

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو (أيار) المقبل.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الثاني عشر المخصص لتحضير انعقاد القمة العربية، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بالقمة، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة، التي شملت التجهيزات اللوجستية والفنية والتنظيمية، إضافةً إلى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث، بما في ذلك إجراءات المراسم والتنسيق الأمني والإعلامي”.
وأكد حسين أنه “بعد المباحثات التي أجراها في القاهرة، تم تحديد يوم 17 مايو (أيار) المقبل موعداً رسمياً لانعقاد القمة العربية في بغداد”.
وأشار إلى “أهمية هذه القمة التي ستستضيفها بغداد”، مؤكداً أن العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
وشدد على ضرورة “التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة


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