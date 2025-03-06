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التنمية: ضبط متسول دخله الشهري يفوق 2000 دينار

6 مارس 2025
التنمية: ضبط متسول دخله الشهري يفوق 2000 دينار

وطنا اليوم:قال مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربيات إن التسول يعد مخالفة قانونية وحسب قانون العقوبات هو جرم يعاقب عليه القانون حيث يتم إحالة البالغين إلى المحاكم أما الأحداث فيتم عرضهم على محكمة الأحداث كونهم محتاجين للحماية والرعاية .
وأشار عربيات إلى أنه ومنذ بداية العام الحالي وحتى الان تم ضبط 1485 حالة من خلال 851 حملة تم تنفيذها، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية شهر رمضان ولغاية صباح يوم أمس تم ضبط 127 حالة ” أي خلال خمس أيام من ضمنهم حدث قد جمع 200 دينار العاشرة صباحاً.
ودعا عربيات المواطنين إلى عدم الانخداع بمظاهر المتسولين خاصة أنهم أصبحوا يمتهنون التسول ويعتمدون عليه في كسب الأموال بكل سهولة ويسر وحثهم على إنفاق أموالهم على مستحقيها من المحتاجين الحقيقيين. حيث هناك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والتي تقوم بهذا العمل كصندوق الزكاة، والجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني .
وأعاد عربيات دعوة الأردنيين للإبلاغ عن حالات التسول عن طريق الخط الساخن 0793344330 .
وأوضح عربيات أن الذين يتم ضبطهم في حالة تسول يمتلكون عقارات ومبالغ مالية كبيرة ودخول مرتفعة حيث تم ضبط أحد المتسولين دخله الشهري المثبت عبر سجلات الضمان الاجتماعي يفوق ال 2000 دينار شهريا .
وقدم عربيات الشكر لمديرية الأمن العام على التعاون الدائم في ضبط المتسولين بجميع المواقع والطرق المختلفة التي يمتهنها المتسول


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