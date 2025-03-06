الزراعة: فتح باب استيراد البطيخ السعودي والكلمنتينا

وطنا اليوم:أكدت وزارة الزراعة على استمرارية وقف الاستيراد لمادة الليمون مع استدامة دراسة ومسح الأسواق ومراقبة الأسعار، وذلك حفاظا على منتج الليمون الذي يشهد فائضا في الإنتاج.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى أنها “تتابع حاجة السوق من منتج الليمون وتوفر المنتج المحلي”.

كما أعلنت وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد الكلمنتينا، من كافة المناشئ، اعتبارا من تاريخ منتصف آذار الجاري.

إضافة إلى قرارها فتح باب استيراد مادة البطيخ من المملكة العربية السعودية، وتلقي الطلبات لهذه الغاية اعتبارا من يوم أمس، شريطة أن تدخل آخر شحنة للأردن بتاريخ 15 من الشهر الجاري.