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59.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

6 مارس 2025
59.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، 59.2 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة مقابل 57.2 دينارا لجهة الشراء، وذلك بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محال الصاغة عند 68 و52.7 دينارا و40 دينارا على التوالي.


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