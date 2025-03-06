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قائمة سوداء لدول يحظر على سكانها دخول الولايات المتحدة

6 مارس 2025
قائمة سوداء لدول يحظر على سكانها دخول الولايات المتحدة

وطنا اليوم:يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر جديد للسفر، قد يمنع دخول مواطني أفغانستان وباكستان إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية.
وقالت 3 مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن دولا أخرى قد تكون أيضا على القائمة.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الحظر الذي فرضه ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي أثارت الكثير من الجدل قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.
وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه “وصمة عار لضميرنا الوطني”.
وقد يؤثر الحظر الجديد على عشرات الآلاف من الأفغان، الذين حصلوا على الموافقة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو بتأشيرات هجرة خاصة لأنهم معرضون لخطر الانتقام من طالبان، بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 20 عاما في بلدهم.
وأصدر ترامب في 20 يناير أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الحكومة لتقديم قائمة بحلول 12 مارس بالدول التي يجب تعليق السفر منها جزئيا أو كليا، لأن “معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة للغاية”.
وقالت المصادر الثلاثة ومصدر آخر طلب عدم الكشف عن هويته، إن أفغانستان ستدرَج في قائمة الدول الموصى بإدراجها في فرض حظر سفر كامل، وأضافت أن باكستان أيضا من الدول الموصى بإدراجها في القائمة.


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