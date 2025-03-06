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قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل أربعة منهم

منذ 44 ثانية
قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل أربعة منهم

وطنا اليوم:اشتبكت قوات حرس الحدود فجر الخميس، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
ونتج عن الاشتباكات مقتل 4 مهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة؛ مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي، وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف)، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة؛ للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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