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ضبط السائق والمركبة التي ظهرت في مقطع فيديو وهو يقوم بالقيادة بصورة استعراضية ومتهورة في محافظة الزرقاء

منذ 48 ثانية
ضبط السائق والمركبة التي ظهرت في مقطع فيديو وهو يقوم بالقيادة بصورة استعراضية ومتهورة في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم_ قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه على إثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله سائق مركبة يقوم بالقيادة بشكل استعراضي ومتهور عرّض مستخدمي الطريق للخطر، فقد جرى تحقيقٌ في الفيديو من قبل المعنيين في قيادة أمن إقليم الوسط وإدارة السير. 

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات تحديد موقع تصوير الحادثة في محافظة الزرقاء كما وتم تحديد المركبة وسائقها والذي جرى ضبطه والمركبة. واتخذت الإجراءات القانونية بحقه فيما وتم حجز المركبة في إحدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.


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