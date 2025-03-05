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شاهد : طرد نائب من الكونغرس رفع عصا في وجه ترامب

منذ 3 ساعات
شاهد : طرد نائب من الكونغرس رفع عصا في وجه ترامب

وطنا اليوم:طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأميركي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.
وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته،
وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

 


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