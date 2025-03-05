بيان صادر عن لجان خدمات المخيمات في الاردن

وطنا اليوم:ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال قمة فلسطين التي تستضيفها مصر لبحث التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية والتي أكد فيها مجددا على رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين وتأكيده على ضرورة إعمار غزة ووقف الاعتداءات على الضفة الغربية واستمرار وقف اطلاق النار على غزة وادانته لقرار إسرائيل بمنع المساعدات عنها ، وتأكيد جلالة الملك على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وثمن لجان المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني جهود جلالة الملك منذ بدء الحرب على غزة وكسره للحصار عليها من خلال إمدادها بالمساعدات عبر الانزالات الجوية رغم القصف المتواصل على غزة بالإضافة الى المستشفيات الميدانية المجهزة بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة ولا تزال المساعدات مستمرة من خلال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات دعما للشعب الفلسطيني الشقيق

كما وصفت لجان المخيمات والهيئات الاستشارية خطاب الملك بالقوة والثبات على مواقف جلالته المشرفة وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين