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إعلان ترشيح 4 آلاف طالب جديد للحصول على قروض بدل طلبة مستنكفين

منذ 12 ثانية
إعلان ترشيح 4 آلاف طالب جديد للحصول على قروض بدل طلبة مستنكفين

وطنا اليوم:أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء بأن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بترشيح (4000) أربعة الآف طالب جديد للحصول على قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة، وذلك بدل الطلبة الذين استنكفوا عن هذه القروض، حيث انتهت اليوم الثلاثاء المدة الرسمية المحددة لاستكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة من الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض داخلية.
وأضاف الوزير محافظة، بأن الوزارة ستقوم بتوزيع هذه القروض المتوفرة على الألوية التي لم يتم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها بالمنح والقروض، كما يتوقع أن تقوم الوزارة خلال 48 ساعة بإعلان أسماء الطلبة الذين سيحصلون على هذه القروض، وسيتم إرسال رسائل نصية لهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلباتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن شمول هذا العدد الإضافي بالقروض سيرفع عدد الطلبة الإجمالي الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض داخلية للعام الجامعي الحالي 2024-2025 من (53132) إلى (57132)، كما سترتفع نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض داخلية من (70)% إلى (75)% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بطلبات وانطبقت عليهم شروط الاستفادة.


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