عباس: قررنا إصدار عفو عام عن المفصولين من حركة فتح

نرفض دعوات تهجير شعبنا من وطنه وممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري في الضفة بما فيها القدس

نؤكد ضرورة أن تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية

أهمية التحرك عربيا وإسلاميا لشرح الخطة العربية للإعمار والتأكيد على تولي السلطة مهامها في غزة

دعم جهود التحالف العالمي والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين

مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي

نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة وضخ دماء جديدة في المنظمة و”فتح” وأجهزة الدولة

جاهزون لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل حال توافرت الظروف الملائمة لذلك

وطنا اليوم:أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالخطة المصرية الفلسطينية العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير، ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس.

وقال في كلمته أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، “نجتمع اليوم في هذه القمة وأمامنا تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضا قاطعا، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية”.

وقدم ، الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي ركزت على ضرورة أن تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية، واعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه، ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي، ومضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توافرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، ودعا الجميع لتهيئة الظروف لذلك.

وأضاف : في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتابع: وفي هذا السياق قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصا منّا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك”.