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أمسية علمية في عمان الأهلية حول المستجدات السريرية بطب الأسنان الترميمي

منذ 26 ثانية
أمسية علمية في عمان الأهلية حول المستجدات السريرية بطب الأسنان الترميمي

وطنا اليوم:عقدت كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية وبالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان، أمسية علمية بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية/عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، تحت عنوان: المستجدات السريرية في طب الأسنان الترميمي

” Clinical updates in restorative dentistry”

حيث بدأت الامسية بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، الذي أوضح فيها أن كلية طب الأسنان تطمح لتكون رائدة في التعليم الطبي المستمر على الصعيد المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية ورسالة الكلية والجامعة.
وقد شهدت الأمسية حضور عدد كبير من أطباء الاسنان من القطاعين العام والخاص. وتم خلالها تقديم ثلاث محاضرات من قبل كل من الدكتور صلاح ريال، والدكتور ماهر عبد الجواد، والدكتور حكم موسى، حيث تناولت أحدث التقنيات الرقمية في مجال الاستعاضة السنية، بالإضافة إلى تقنيات القشور الخزفية (Veneers) وحشوات الليزر، التي تسهم في تحسين جودة العناية بالأسنان وتعزيز صحة المريض بشكل عام


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