افتتاح عيادة “ساعد” للصحة المجتمعية: خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الصحية المجانية في الأردن

وطنا اليوم:شهد مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع في عمان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حدثًا بارزًا تمثل في افتتاح عيادة “ساعد” للصحة المجتمعية، بحضور مدير التعاون الدولي في السفارة الكندية ممثلاً عن السفير الكندي في الأردن. كما حضر الحفل عدد من الشخصيات المجتمعية وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمين بالشأن الصحي والاجتماعي.

وفي كلمته نيابة عن السفير الكندي، أكد مدير التعاون الدولي في السفارة على أهمية هذا المشروع باعتباره نموذجًا رائدًا لدعم الصحة المجتمعية وتمكين الأفراد، مشددًا على أن كندا ملتزمة بدعم المبادرات التي تركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز التكافل الاجتماعي. وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الدوليه ومركز سواعد التغيير يعكس القيم المشتركة في مجالات التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.

من جانبها، تحدثت السيدة راما غنام، مديرة البرامج في منظمة أوكسفام، عن أهمية المشروع المجتمعي الذي تنفذه عيادة “ساعد”، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تُعتبر حلاً مبتكرًا للتحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه الفئات الأكثر حاجة في الأردن. وأضافت أن المشروع يعزز من تكامل الجهود بين المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر صحة وقوة.

وعبر مدير مركز سواعد التغيير، السيد عبدالله حناتله، عن فخره بافتتاح العيادة، واصفًا الحدث بأنه “إنجاز كبير يعكس التزام المركز بتقديم خدمات صحية شاملة ومجانية تخدم جميع شرائح المجتمع.” وأكد أن العيادة ستوفر مجموعة واسعة من الخدمات الصحية، بما في ذلك الاستشارات الطبية المجانية، التوعية الصحية، وبرامج الوقاية.

وأضاف حناتله: “نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يمثل ثمرة جهود مشتركة بين المركز وشركائه المحليين والدوليين. عيادة ‘ساعد’ تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع، ونسعى من خلالها إلى تعزيز صحة الأفراد وتمكينهم من مواجهة التحديات الصحية بوعي وثقة.”

شملت فعالية الافتتاح جولة تعريفية في العيادة، حيث استعرض فريق العمل الخدمات التي ستقدمها العيادة، والتي تشمل التوعية الصحية، الفحوصات الطبية الأولية، والإرشاد النفسي والاجتماعي. كما تم تسليط الضوء على أهمية هذه الخدمات في دعم الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة للمستفيدين.

وأكد مدير المركز أن المشروع يأتي كجزء من رؤية مركز سواعد التغيير لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الفئات المهمشة في الأردن، مشددًا على أن الخدمات ستقدم للجميع دون تمييز وبجودة عالية.

يُذكر أن مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع يعمل منذ سنوات على تقديم مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين الواقع الصحي في الأردن. ويُعد افتتاح عيادة “ساعد” للصحة المجتمعية خطوة نوعية تُضاف إلى سجل إنجازات المركز، وتجسد رؤيته في تعزيز التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وفي ختام الحفل، وجه مدير المركز شكره وتقديره لجميع الجهات الداعمة والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز. وأكد أن مركز سواعد التغيير سيواصل العمل على تقديم مبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته المتنوعة.

بهذا الافتتاح، تبدأ عيادة “ساعد” مرحلة جديدة في مجال تقديم الخدمات الصحية المجانية، مستهدفة تعزيز صحة المجتمع ودعم الأفراد لمواجهة تحدياتهم الصحية، مما يعكس التزام مركز سواعد التغيير برسالته الإنسانية والاجتماعية