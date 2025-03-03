أورنج الأردن تعزز قيم التنوع والشمول من خلال رعاية حفل موسيقي يجمع المواهب من مختلف الثقافات

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لحفل التآخي الموسيقي الذي سيقام في السابع والعشرين من شهر شباط 2025، بقيادة المايسترو العالمي ماركو موروني، وذلك في مدرسة الشويفات الدولية في عمّان، حيث يأتي هذا الحفل ضمن مشروع “ريفيو جام” الموسيقي الهادف إلى دعم الأشخاص الذين يواجهون تحديات اجتماعية وإبراز جمال وتناغم الثقافات المختلفة على خشبة المسرح.

وتميز هذا المشروع الإنساني بمشاركة مجموعة من المواهب الموسيقية المتميزة، من بينهم عازف كفيف وثلاثة موسيقيين من ذوي التوحد، حيث سيخصص جزء من ريع الحفل لدعم هؤلاء الموسيقيين.

كما أكدت أورنج الأردن أن رعايتها لهذا الحفل تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم المبادرات التي تعزز الشمول والتنوع في المجتمع، وتمكين المواهب الاستثنائية من إظهار إبداعاتهم وقدراتهم الفنية، وأن الموسيقى تشكل لغة عالمية قادرة على تجاوز كافة الحواجز وتوحيد القلوب.

وتضمّن الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني بلغات مختلفة تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية وغيرها، مما يعكس التنوع الثقافي والتناغم الفني الذي يجمع المشاركين. وقد جاء التعاون مع مدرسة الشويفات الدولية في عمّان ليؤكد على أهمية دور المؤسسات التعليمية في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

ويعد مشروع “ريفيو جام” نموذجاً ملهماً للمبادرات التي تجمع بين الفن والمسؤولية المجتمعية، حيث يهدف إلى خلق منصة تعبيرية للمواهب من مختلف الخلفيات والقدرات، مؤكداً أن الإبداع لا يعرف حدوداً أو قيوداً.