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تصريح لترامب يرفع سعر 5 عملات مشفرة

3 مارس 2025
تصريح لترامب يرفع سعر 5 عملات مشفرة

وطنا اليوم:حدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، 5 عملات مشفرة قيد الدراسة لتشكل “احتياطيا استراتيجيا” جديدا للولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع سعرها.
وقال الرئيس الأميركي في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشل” إن فريق عمل شكّله بعيد توليه منصبه يعمل على تشكيل هذا الاحتياطي الذي سيشمل ثلاث عملات مشفرة هي “إكس آر بي” XRP و”سولانا” Solana و”كاردانو” Cardano.
وارتفعت قيمة العملات الرقمية الثلاث، اذ زاد سعر تداول “إكس آر بي” بنحو 34% بحلول الساعة 18:00 ت غ، بينما حقّقت “سولانا” مكاسب بنحو 22%، وزادت قيمة “كاردانو” بأكثر من 63%.
وعاد ترامب ونشر رسالة جديدة أشار فيها إلى أن عملات مشفرة أخرى قيّمة، بينها “بيتكوين” و”ايثر”، ستكون في “جوهر الاحتياطي”، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملتين الرقميتين الرائدتين بأكثر من 10% للأولى و12% للثانية.
وحفّزت رسائل الرئيس الأميركي الطلب على العملات المشفرة على نطاق واسع بعدما عانت من خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، مع تخلي كثير من المستثمرين عن هذه الأصول الرقمية المتقلبة جدا.
وأدى تأييد ترامب الثابت لقطاع العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية إلى دعم صعود هذه العملات، إلا أن سياساته ومنها الهادفة إلى زيادة الرسوم الجمركية تثير قلقا عالميا.


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