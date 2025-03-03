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%16.5 زيادة عدد الأردنيين المغادرين للسياحة الشهر الماضي

3 مارس 2025
%16.5 زيادة عدد الأردنيين المغادرين للسياحة الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال شهر كانون الثاني الماضي 159,085 أردنيا بارتفاع نسبته 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب أرقام أولية رسمية بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085 مقارنة بـ 136,538 للشهر ذاته من العام 2024.
البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي أظهرت في وقت سابق ارتفاع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 29.4% ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2024.
وفي سياق منفصل أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 22.8% لتصل إلى 680.5 مليون دولار، مقابل 554.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024.


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