جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية تواصل فعالياتها الخيرية في شهر رمضان

وطنا اليوم:واصلت جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية (مجلس قلقيلية) إقامة الفعاليات الخيرية في شهر رمضان المبارك، للعام التاسع على التوالي، وذلك من خلال استضافة عدد من الجمعيات الخيرية والمنتفعين منها على موائد الإفطار.

وخلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، استضافت جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية، جمعية إنجاد الخيرية، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال التي أضافت أجواء من المرح والسعادة في شهر رمضان الفضيل، إضافة الى توزيع الوجبات الافطارية في مسجد الحاج عبدالله اسميك رحمه الله.

وفي اليوم الثاني من الشهر الفضيل، استضافت جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية، جمعية نسمات الفرح الخيرية، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال التي أضافت أجواء من المرح والسعادة في شهر رمضان الفضيل، اضافة الى توزيع الوجبات الافطارية في مسجد الحاج عبدالله اسميك رحمه الله.

وأكدت سعادة ميادة شريم، المدير العام لجمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية، أن الفعاليات الرمضانية ستستمر طيلة الشهر الفضيل، لتحقيق التواصل والتكافل المجتمعي مع جمعيات المجتمع المحلي وأهالي المنطقة، بما يضمن استمرار نهج جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية.

وأضافت شريم أن التواصل مع الجمعيات الخيرية المشاركة في فعاليات الخير الرمضانية تتم وفقا لبيانات جرى العمل عليها من خلال إجراء مسح ميداني من قبل فريق الجمعية.

كما قام فريق المجلس الشبابي خلال اليومين الماضيين من الشهر الفضيل، بتوزيع التمر والماء على الصائمين عند الغروب في مبادرة يومية، دعماً للصائمين وتوفير الراحة لهم في لحظة الإفطار