بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

زيلينسكي يسعى للتهدئة وحلفاء ترامب يطالبونه بتغيير موقفه أو الرحيل

3 مارس 2025
U.S. President Donald Trump meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the White House in Washington, D.C., U.S., February 28, 2025. REUTERS/Brian Snyder

وطنا اليوم:صعّد مسؤولون أميركيون مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد، ملمحين إلى ضرورة رحيله، في حين حاول زيلينسكي التهدئة قائلا إن بوسعه إنقاذ علاقته بترامب بعد اجتماعهما العاصف في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز “نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا ومع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب”، مضيفا في مقابلة مع شبكة سي إن إن “إذا اتضح أن الرئيس زيلينسكي لا يرغب، سواء لدوافع شخصية أو سياسية، في إنهاء الحرب في بلاده، أعتقد أننا سنواجه مشكلة حقيقية”.
وحصلت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مع اتهام الرئيس الأوكراني بعدم احترام الولايات المتحدة وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو، مما تسبب في إلغاء توقيع ما يعرف باتفاق المعادن بين البلدين.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري إيك جونسون أمس الأحد أن “شيئا يجب أن يتغير”. وقال لشبكة إن بي سي “إما أن يعود (زيلينسكي) إلى رشده وإلى طاولة المفاوضات مع الامتنان، وإما على شخص آخر تولي رئاسة البلاد للقيام بذلك”.
وعقب المشادة الكلامية، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب بدوره من ترامب، إن “على زيلينسكي أن يغير موقفه بشكل جذري أو يرحل”. وفي معرض حديثه عن “فرصة كبيرة ضائعة”، قال والتز إنه “صُدم” لوقوع المشادة ولسلوك زيلينسكي.

بوسعه الإنقاذ
وفي مقابل هذه الحملة، قال زيلينسكي أمس الأحد إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بترامب، مؤكدا للصحفيين في لندن أنه لا يزال مستعدا لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وإنه يعتقد بأنها ستكون مستعدة أيضا لذلك.
وأشار زيلينسكي إلى أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأن ذلك لن يساعد إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال إنه سيعمل على الاستعداد لأي تحديات.
وعقد 18 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا قمة حاسمة في لندن أمس الأحد للبحث في مسألة الضمانات الأمنية الجديدة في أوروبا إزاء المخاوف من تخلي واشنطن عنها، والتي ارتفع منسوبها بعد مشادة ترامب وزيلينسكي. وجاء ذلك قبل قمة أوروبية استثنائية حول أوكرانيا مقررة في السادس من مارس/آذار الجاري في بروكسل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:11

إعلام عبري: مهلة لحماس حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل استئناف القتال في غزة

22:12

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

21:22

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مرفأ طرطوس غربي سوريا

20:43

وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. ما قصته؟

20:39

نشر مسودة الخطة المصرية لغزة.. وهذا أبرز ما تضمنته

20:12

اللجان المنطمة للشباب الوطني الاردن يصدرون بيانهم الثاني

20:07

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

19:58

سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

19:48

نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

19:39

جلسة عاصفة في الكنيست بين سجال وطرد وعراك

19:33

السيوف يكتب: التصالح الروسي – الأمريكي: حين يُعاد تشكيل العالم على أنقاض أوكرانيا والشرق الأوسط

19:25

بحث فرص استثمار 145 موقعا سياحيا في الأردن

وفيات
وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025