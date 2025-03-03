وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق مسابقة ” مقرئ الطلبة الوافدين” لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الثالثة (2025)

وطنا اليوم_

تفاصيل المسابقة:

•يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون طالب /طالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً في الدارسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن (غير مفصول أو منقطع أو مؤجل) بغض النظر عن التخصص، أو البرنامج، أو الدرجة.

• يشترط ان لا يكون الطالب قد شارك في هذه المسابقة في دورتها الأولى (2023) أو الثانية (2024) وحقق أياً من المراكز الثلاثة الأولى.

• على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تقديم طلب وتعبئة نموذج الاشتراك وذلك من خلال الرابط التالي في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6-3-2025. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGP5jtcXwEjRfPvDiTmCytFUAaYiJTvPKD_KHc-GDg24UkGg/viewform?usp=sf_link )

• ستكون الفترة المتوقعة لعقد المسابقة خلال شهر رمضان المبارك (2025).

• المسابقة تلاوة (قراءة وليس حفظاً) ستكون المعايير التي سيتم التقييم بناءً عليها كالآتي (أحكام التجويد جمال الصوت، المقامات، الانطباع العام والشخصية).

• تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

• سوف يخصص للطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جائزة مالية سوف يتم تحديدها لاحقاً.

للاستفسار التواصل عبر تطبيق (WhatsApp) على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185).