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قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق

3 مارس 2025
قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق

وطنا اليوم_قال مدير أمن محافظة ريف دمشق حسام طحان إن قوات الأمن بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحد العاملين في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم.

 

وأوضح طحان “ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح”.

 

 

وأضاف “أن المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات والاتفاقات”، مؤكداً أنه لن “تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن”.


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