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زيلينسكي: بوسعي إنقاذ العلاقات مع أميركا

3 مارس 2025
زيلينسكي: بوسعي إنقاذ العلاقات مع أميركا

وطنا اليوم_قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة.

 

بيد أن زيلينسكي قال إنه يتعين المضي قدما في المحادثات بصيغة مختلفة.

 

أضاف الرئيس الأوكراني أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأن ذلك لن يساعد إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه قال إنه سيعمل على الاستعداد لأي تحديات قد تنشأ.

 

وقال زيلينسكي للصحفيين في لندن اليوم الأحد إنه لا يزال مستعدا لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وإنه يعتقد بأنها ستكون مستعدة أيضا لذلك.


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