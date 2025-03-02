بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الأوقاف: الملك تبرع “بكمية من الذهب” لترميم قبة الصخرة وأعمدة ذهبية وألواح

3 مارس 2025
تحذير من محاولات فرض الامر الواقع بالمسجد الاقصى

وطنا اليوم_أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، عن تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني “بكمية من الذهب” لترميم قبة الصخرة المشرفة والأعمدة الذهبية والألواح.

 

وقال الخلايلة خلال حديثه لبرنامج “الحياة فقه” الذي يبث على “قناة المملكة”، إنّ وزارة الأوقاف بتوجيهات ملكية أوجدت صندوق نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القدس والمسجد الأقصى.

 

وأضاف أن وزارة الأوقاف تنفذ الوصاية الهاشمية في إدارة المسجد الأقصى.

 

وأشار إلى وجود 800 موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية (المسجد الأقصى والقدس الشريف)، حيث إنّ الموظفين يتقاضون رواتبهم من وزارة الأوقاف.

 

وبين وجود 120 مسجدا في القدس الشريف يتبعون لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المسجد الأقصى

 

ولفت الخلايلة إلى وجود برنامج متكامل في القدس من إفطارات رمضانية يوميا.

 

وأكّد الخلايلة متابعة الوزارة على مدار الساعة لما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات ودخول للمتطرفين والعمل على تعزيز صمود الناس في المسجد الأقصى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:11

إعلام عبري: مهلة لحماس حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل استئناف القتال في غزة

22:12

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

21:22

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مرفأ طرطوس غربي سوريا

20:43

وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. ما قصته؟

20:39

نشر مسودة الخطة المصرية لغزة.. وهذا أبرز ما تضمنته

20:12

اللجان المنطمة للشباب الوطني الاردن يصدرون بيانهم الثاني

20:07

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

19:58

سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

19:48

نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

19:39

جلسة عاصفة في الكنيست بين سجال وطرد وعراك

19:33

السيوف يكتب: التصالح الروسي – الأمريكي: حين يُعاد تشكيل العالم على أنقاض أوكرانيا والشرق الأوسط

19:25

بحث فرص استثمار 145 موقعا سياحيا في الأردن

وفيات
وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025