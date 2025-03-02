بدء المرحلة الثالثة من تركيب الإنارة الموفرة للطاقة في الكرك

وطنا اليوم:باشرت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع استكمال أعمال تركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة في مختلف مناطق البلدية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين مستوى الإضاءة في الشوارع، ما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة أكثر أمانا للسكان.

وأشار إلى أن استخدام وحدات الإنارة الموفرة سيسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض التكاليف التشغيلية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للبلدية.

وأوضح أن البلدية تعمل على تنفيذ المشروع وفق خطة مدروسة تشمل كافة المناطق المستهدفة، حيث تم تحديد الأولويات بناء على احتياجات المواطنين وأهمية المواقع المستفيدة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية لضمان إنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

يشار إلى أن بلدية الكرك كانت أطلقت هذا المشروع على مراحل، حيث تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، ما أسهم في تحسين جودة الإضاءة في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، ومع بدء المرحلة الثالثة، تؤكد البلدية التزامها بمواصلة الجهود لتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات الحديثة في مجال الطاقة المستدامة.