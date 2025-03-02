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المركزي الأردني يحذر من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدعي منح القروض

2 مارس 2025
المركزي الأردني يحذر من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدعي منح القروض

وطنا اليوم:حذر البنك المركزي الأردني، جميع المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة، تدعي منحهم قروضاً أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية الاحتيال المالي.
وقال البنك في بيان صحفي، الأحد، إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني.
ودعت المواطنين إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي الأردني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.


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