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الصناعة والتجارة تحرر 11 مخالفة في أول أيام رمضان

2 مارس 2025
الصناعة والتجارة تحرر 11 مخالفة في أول أيام رمضان

وطنا اليوم:حرّرت الفرق الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 11 مخالفة خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، معظمها لعدم الإعلان عن الأسعار.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة ينال البرماوي، إن الوزارة نفذت أمس السبت، 345 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، فيما تستمر الجولات على فترتين صباحية ومسائية يومياً.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق، عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة هو (065661176)، وصفحتها على الفيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo)،
وعنوان موقعها الإلكتروني (https://www.mit.gov.jo).
واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات التخفيفية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، منها تمديد العمل بقرارها الصادر بداية العام المنصرم، والمتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري، لمدة 3 أشهر.
كما قررت تمديد العمل بقرارها المتخذ أوائل العام الماضي، حتى نهاية شهر رمضان، بتكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي، وبما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين، وغيرها من الإجراءات


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