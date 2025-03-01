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” الفوسفات” تفتتح مركزا متطورا للإسعاف والطوارئ في مجمعها الصناعي بالعقبة

منذ 12 ثانية
” الفوسفات” تفتتح مركزا متطورا للإسعاف والطوارئ في مجمعها الصناعي بالعقبة

وطلنا اليوم_

 

افتتحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مركزًا صحيا متطورا للإسعاف والطوارئ في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وذلك احتفاء بالذكرى السادسة والعشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وسيسهم المركز، الذي أنشأته الشركة بسعة عشرة اسرة، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية والمزود بالكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات الحديثة اللازمة، في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ المتقدمة للعاملين في المجمع الصناعي للشركة والمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، إضافة لدعم الجهود الوطنية للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين في هذه المنطقة.


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