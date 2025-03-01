وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة يزور ماليزيا ويبحث آليات زيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم_أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة زيارة عمل رسمية إلى ماليزيا تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواءً الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة الماليزية، وقد ضم الوفد كل من السيد مهند الخطيب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والسيد فادي الروسان مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى السيد عبدالله كريشان رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة، كما رافق الوفد الدكتور رضوان عبدالرشيد مدير الملحقية الثقافية الماليزية في عمان.

وقد قدم الوفد ورشا تعريفية بالدراسة في الأردن لمئات الطلبة الماليزيين في المدارس الثانوية في عدد من الولايات الماليزية كما التقى الوفد أيضا خلال رحلة العمل مدراء وأعضاء مجلس الإدارة في هيئات الابتعاث في ولايتي بهانج وصباح، ووزير العلوم والتكنولوجيا في ولاية صباح، حيث استعرض الوفد الأردني أهم المميزات التي تميز الأردن بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل خاص، والتي تعتبر عناصر جذب لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين/غير الأردنيين للدراسة في الأردن، مثل تميز الجامعات في المستوى الأكاديمي، وتقدم الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية للعام ٢٠٢٥، وسمعة خريجيها، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل، إضافةً إلى أن الجامعات الأردنية الرسمية تعامل طلبة الشعوب الإسلامية غير الناطقين باللغة العربية، والراغبين بدراسة تخصصات اللغة العربية، أو تخصصات الشريعة الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث تسديد الرسوم الجامعية، إضافة إلى عناصر الجذب السياحي التي يتميز بها الأردن، كما قدم الوفد شرحا مفصلا عن النظام الإلكتروني للقبول الموحد للطلبة الوافدين والذي أطلقته الوزارة لأول مرة مطلع العام الجامعي الحالي والذي يمكن الطالب الوافد من الحصول على القبول من إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية وهو موجود في بلده ودون الحاجة إلى الاستعانة بأي نوع من الوسطاء مما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والمال، وقد تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدراسين في الجامعات الأردنية، وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم.

وقام الوفد أيضا بزيارة عدد من الجامعات الماليزية وبحث معها آليات التعاون وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات الأردنية، كما التقى الوفد في مبنى السفارة الأردنية في كوالالمبور بسعادة السفير الأردني في ماليزيا الدكتور اسماعيل المعايطة وسعادة نائب السفير السيد بلال النسور حيث تم بحث عدد من المقترحات الهامة لتطوير العمل وآليات الترويج والاستقطاب في ماليزيا، حيث ثمن الوفد جهود السفارة الأردنية في كوالالمبور والدعم اللوجستي الذي قدمته لتسهيل مهمته.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي أقرها مجلس الوزراء، والتي تضمنت زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والأجنبية، والتي تعتبر أسواق مستهدفة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الماليزيين الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية قد ارتفع بداية العام الجامعي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ليصل إلى (٢١٥٠) طالباً وطالبة، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين/غير الأردنيين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية (٥١٦٤٧) طالبا وطالبة من (١١٣) دولة حول العالم.