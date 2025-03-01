أول رد فعل لزيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض

وطنا اليوم_أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه يكن احترامًا كبيرًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وللشعب الأمريكي، مشددًا على أنه لا يرى نفسه مدينًا بأي اعتذار لترمب.

وقال زيلينسكي: “أحترم الرئيس ترمب وأحترم الشعب الأمريكي. وليس هناك أي شيء يستوجب تقديم اعتذار”

وبعد طرده من البيت الأبيض، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شكره لأمريكا والرئيس دونالد ترامب والكونغرس والشعب الأمريكي.

وكتب زيلينسكي في حسابه على منصة “إكس”: “شكرا لأمريكا، شكرا لدعمكم، شكرا لهذه الزيارة.. شكرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللكونغرس وللشعب الأمريكي”.

وأضاف: “إن أوكرانيا بحاجة إلى السلام العادل والدائم، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بالضبط”.

هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.

واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ”المقامرة بحرب عالمية ثالثة”، فيما اعتبر نائبه جيه دي فانس بأن “من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية”.

كما وبخ ترامب زيلينسكي في أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر “امتنانا”، قائلا “أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به”.

وتابع متوجها لزيلينسكي بالقول: “شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية.. لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة”.

وجاء ذلك بعدما قال ترامب إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم تنازلات لإنهاء النزاع، حيث استشاط ترامب غضبا قائلا :”أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا”.

وأردف مخاطبا زيلينسكي: “إنك تخاطر بحياة ملايين البشر، تخاطر بإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة، وما تفعله ينمّ عن قلة احترامك لبلادنا، لهذه البلاد”.