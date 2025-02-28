بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بحلول شهر رمضان المبارك

منذ 7 ثواني
الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بحلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في شركة الاسواق الحرة الاردنية من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده المحبوب سمو الامير الحسين بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويديمه سندا وذخرا للاردنيين وللامتين العربية والاسلامية.

وان يعيد على جلالته والاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة هذه المناسبة المباركة باليمن والخير والبركات.

كل عام وانتم بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:01

احتفال جمعية الاغوار لذوي الاعاقة ومنتدي الاغوار الثقافي بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

20:48

الخدمات الطبية تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

20:43

الوحدات يحقق فوزا ثمينا على السلط

20:06

ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان

20:01

من بينها التراويح .. السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

19:46

لأول مرة بتاريخها.. ترامب يحدد لغة رسمية لأمريكا

19:39

استئناف برنامج التغذية المدرسية في الأردن لـ520,000 طالب

19:31

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

19:28

استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية

19:12

اتفاق غزة: تل ابيب تضغط لتمديد المرحلة الأولى 42 يوماً

18:20

السبت أول أيام رمضان في الأردن.. ووطنا اليوم تهنئ الملك والأردنيين

18:12

عاجل: غداً السبت أول أيام رمضان في الأردن كل عام وانتم بخير

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025