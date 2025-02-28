الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بحلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في شركة الاسواق الحرة الاردنية من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده المحبوب سمو الامير الحسين بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويديمه سندا وذخرا للاردنيين وللامتين العربية والاسلامية.

وان يعيد على جلالته والاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة هذه المناسبة المباركة باليمن والخير والبركات.

كل عام وانتم بألف خير