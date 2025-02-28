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عاجل: غداً السبت أول أيام رمضان في الأردن كل عام وانتم بخير

منذ 47 ثانية

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24 ساعة
16:41

الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

16:07

الحكومة تثبت أسعار البنزين بنوعيه والكاز وتخفض سعر السولار لشهر آذار

16:03

مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة

15:42

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر

15:28

لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم الدرون لرصد هلال رمضان

15:20

هل أفتى الأزهر بحرمة مشاهدة مسلسل معاوية؟

15:12

مصدر حكومي: سيارات الـ BMW اشترتها الحكومة السابقة

15:09

د. محمد القواسمة يكتب حول الأدب القومي عند العرب

14:26

إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024

14:11

السير توزع مجموعاتها على الطرق الرئيسة وأمام المحال ومناطق التنزه

14:04

وزير الأشغال يطلع على سير انتخابات الشعب الهندسية ويدلي بصوته

13:56

5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025