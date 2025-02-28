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18:12
عاجل: غداً السبت أول أيام رمضان في الأردن كل عام وانتم بخير
16:41
الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل
16:07
الحكومة تثبت أسعار البنزين بنوعيه والكاز وتخفض سعر السولار لشهر آذار
16:03
مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة
15:42
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر
15:28
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم الدرون لرصد هلال رمضان
15:20
هل أفتى الأزهر بحرمة مشاهدة مسلسل معاوية؟
15:12
مصدر حكومي: سيارات الـ BMW اشترتها الحكومة السابقة
15:09
د. محمد القواسمة يكتب حول الأدب القومي عند العرب
14:26
إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024
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عاجل: غداً السبت أول أيام رمضان في الأردن كل عام وانتم بخير
منذ 47 ثانية
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24 ساعة
16:41
الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل
16:07
الحكومة تثبت أسعار البنزين بنوعيه والكاز وتخفض سعر السولار لشهر آذار
16:03
مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة
15:42
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر
15:28
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم الدرون لرصد هلال رمضان
15:20
هل أفتى الأزهر بحرمة مشاهدة مسلسل معاوية؟
15:12
مصدر حكومي: سيارات الـ BMW اشترتها الحكومة السابقة
15:09
د. محمد القواسمة يكتب حول الأدب القومي عند العرب
14:26
إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024
14:11
السير توزع مجموعاتها على الطرق الرئيسة وأمام المحال ومناطق التنزه
14:04
وزير الأشغال يطلع على سير انتخابات الشعب الهندسية ويدلي بصوته
13:56
5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان
وفيات
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جامعات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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