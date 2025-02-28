بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الحكومة تثبت أسعار البنزين بنوعيه والكاز وتخفض سعر السولار لشهر آذار

منذ دقيقتان
الحكومة تثبت أسعار البنزين بنوعيه والكاز وتخفض سعر السولار لشهر آذار

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية،اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31آذار المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر آذار الحالي،فقد أظهرت استقراراً على أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 وانخفاض سعر بيع السولار بمقدار (15) فلساً/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء على سعر بنزين أوكتان 90 عند (885) فلساً/لتر و سعر بنزين أوكتان 95 عند (1110) فلساً/لتر، وتخفيض سعر السولار ليصبح (705) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة

15:42

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر

15:28

لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم الدرون لرصد هلال رمضان

15:20

هل أفتى الأزهر بحرمة مشاهدة مسلسل معاوية؟

15:12

مصدر حكومي: سيارات الـ BMW اشترتها الحكومة السابقة

15:09

د. محمد القواسمة يكتب حول الأدب القومي عند العرب

14:26

إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024

14:11

السير توزع مجموعاتها على الطرق الرئيسة وأمام المحال ومناطق التنزه

14:04

وزير الأشغال يطلع على سير انتخابات الشعب الهندسية ويدلي بصوته

13:56

5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان

13:51

القسام تشيّع 50 مقاتلا من كتيبة الشاطئ استشهدوا خلال الحرب

11:49

الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025