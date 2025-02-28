الحكومة تثبت أسعار البنزين بنوعيه والكاز وتخفض سعر السولار لشهر آذار

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية،اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31آذار المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر آذار الحالي،فقد أظهرت استقراراً على أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 وانخفاض سعر بيع السولار بمقدار (15) فلساً/لتر.

وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء على سعر بنزين أوكتان 90 عند (885) فلساً/لتر و سعر بنزين أوكتان 95 عند (1110) فلساً/لتر، وتخفيض سعر السولار ليصبح (705) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.