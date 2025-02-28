بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة

منذ 43 ثانية
مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة

وطنا اليوم:انطلقت ظهر اليوم الجمعة “المسيرة الكبرى” تحت عنوان “لا للتهجير”، بمشاركةٍ شعبية وسياسية وحزبية ونقابية واسعة.
وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم القاطع لكل مخططات التهجير والوطن البديل، داعين للوقوف بجبهة موحدة لحماية الأردن من الخطر الصهيوني.
كما أكدوا على ضرورة مواصلة دعم صمود المقاومة الباسلة على أرض فلسطين في الضفة وغزة لمواجهة كل مؤامرات العدوّ الصهيوني التي تستهدف الأردن وفلسطين، بدعم أمريكي غربي.
وشددوا على أنّ الشعب الأردني والدولة الأردنية مجتمعون على كلمة واحدة: لا للوطن البديل لا للتهجير وقالها الشعب الأردني بكل عناوينه السياسية.
وعبر المشاركون عن أنّ الأردن رسميا وشعبيا يتوحدون خلف دعم صمود غزة بكل اشكال الدعم المادي والمعنوي.
ووجهوا التحية للمقاومة الباسلة التي استطاعت تحرير الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال وإرضاخ الاحتلال وأعوانه لشروط غزة.
وردد المشاركون شعارات تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني: من عمان التحية لضفتنا الأبية”، و”أردنية أردنية إحنا أصحاب القضية أردنية أردنية وضد الهجمة الأمريكية”.
وأكدوا على وقوف الشعب الأردني خلف شقيقه الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة: “نقلب عاليها واطيها.. وحجار من جهنم نرميها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:42

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر

15:28

لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم الدرون لرصد هلال رمضان

15:20

هل أفتى الأزهر بحرمة مشاهدة مسلسل معاوية؟

15:12

مصدر حكومي: سيارات الـ BMW اشترتها الحكومة السابقة

15:09

د. محمد القواسمة يكتب حول الأدب القومي عند العرب

14:26

إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024

14:11

السير توزع مجموعاتها على الطرق الرئيسة وأمام المحال ومناطق التنزه

14:04

وزير الأشغال يطلع على سير انتخابات الشعب الهندسية ويدلي بصوته

13:56

5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان

13:51

القسام تشيّع 50 مقاتلا من كتيبة الشاطئ استشهدوا خلال الحرب

11:49

الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

11:42

الداخلية :الجهر بالإفطار ممنوع بالعراق حتى للأجانب

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025