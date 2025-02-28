مسيرةٌ كبرى في الحسيني تهتف: لا للتهجير لا للوطن البديل نعم للمقاومة

وطنا اليوم:انطلقت ظهر اليوم الجمعة “المسيرة الكبرى” تحت عنوان “لا للتهجير”، بمشاركةٍ شعبية وسياسية وحزبية ونقابية واسعة.

وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم القاطع لكل مخططات التهجير والوطن البديل، داعين للوقوف بجبهة موحدة لحماية الأردن من الخطر الصهيوني.

كما أكدوا على ضرورة مواصلة دعم صمود المقاومة الباسلة على أرض فلسطين في الضفة وغزة لمواجهة كل مؤامرات العدوّ الصهيوني التي تستهدف الأردن وفلسطين، بدعم أمريكي غربي.

وشددوا على أنّ الشعب الأردني والدولة الأردنية مجتمعون على كلمة واحدة: لا للوطن البديل لا للتهجير وقالها الشعب الأردني بكل عناوينه السياسية.

وعبر المشاركون عن أنّ الأردن رسميا وشعبيا يتوحدون خلف دعم صمود غزة بكل اشكال الدعم المادي والمعنوي.

ووجهوا التحية للمقاومة الباسلة التي استطاعت تحرير الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال وإرضاخ الاحتلال وأعوانه لشروط غزة.

وردد المشاركون شعارات تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني: من عمان التحية لضفتنا الأبية”، و”أردنية أردنية إحنا أصحاب القضية أردنية أردنية وضد الهجمة الأمريكية”.

وأكدوا على وقوف الشعب الأردني خلف شقيقه الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة: “نقلب عاليها واطيها.. وحجار من جهنم نرميها”.