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التربية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج

منذ 40 ثانية
التربية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة، والتي أجرتها في بث مباشر عبر صفحتها على منصة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.
وهنأت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، خلال إعلان نتائج القرعة التي جرت في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، الفائزين، داعية إياهم إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، متمنية لهم السلامة.
يشار إلى أن عدد تأشيرات الحج التي جرت عليها القرعة هذا العام، بلغ 60 تأشيرة، شملت مختلف مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.


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