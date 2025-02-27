المركزي يعمم على البنوك بشأن أوراق النقد والمسكوكات

وطنا اليوم:عمم البنك المركزي على جميع البنوك المرخصة في الأردن، بضرورة توفير جميع الفئات من أوراق النقد والمسكوكات بالكميات المطلوبة، وفي جميع الفروع العاملة لديها.

وقال البنك في منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك “إنه ولتلبية كافة احتياجاتكم من أوراق النقد والمسكوكات، يرجى مراجعة البنوك التي تتعاملون معها، علما بانه تم التعميم على كافة البنوك المرخصة بضرورة توفير جميع الفئات من أوراق النقد والمسكوكات بالكميات المطلوبة، وفي جميع الفروع العاملة لديها”.