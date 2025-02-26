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الأمير الحسن : استغلال إسرائيل للطاقة يخدم عملياتها العسكرية

26 فبراير 2025
الأمير الحسن : استغلال إسرائيل للطاقة يخدم عملياتها العسكرية

وطنا اليوم:ألقى الأمير الحسن بن طلال، اليوم الأربعاء، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان “قراءة استشرافية للواقع الجيوسياسي المعرفي والعلمي العالمي الجديد”، بحضور آمر الكلية العميد الركن خالد بني يونس، والمساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، ورئيس وأعضاء هيئه التوجيه والدارسين والدراسات في كلية الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وقدم الامير خلال المحاضرة رؤيته لأهمية تدعيم الجهد العربي المشترك، في ظل التطورات العالمية المتسارعة، عبر دعم الصناديق الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع أدوارها لتصبح منصات إقليمية رائدة على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).
كما دعا الامير إلى إنشاء مبادرات إقليمية تمثل هياكل مصغرة وعابرة للحدود في منطقة المشرق والجزيرة، مثل مجلس المواطنين لبلاد الشام، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة، تقوده وتنظمه المنطقة نفسها، للمساهمة في النهوض بالمشتركات الإبداعية الإقليمية.
وقال الامير : “منطقتنا محرومة من وجود كيان مؤسسي لإدارة الموارد والمحيط”.
وأضاف أن هذه الرؤية تعتمد على مكونات أساسية أهمها حوار السياسات، والتنسيق، وتعزيز التضامن والتكامل في الإقليم.
ونوه بأهمية التكامل في ظل الاستقلال المتكافل، لمواجهة أخطار تسييس الخلافات والوصول إلى نزاعات وحروب.
وفيما يتعلق بالأوضاع بالضفة الغربية وغزة والقدس، أكد سموه أهمية التركيز على وحدة الأراضي الفلسطينية وتعزيز صمود الفلسطينيين.
وأشار الامير إلى أن استغلال إسرائيل لقطاع الطاقة يخدم عملياتها العسكرية، وتواجدها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب سموه خلاله على أسئلة واستفسارات الدارسين والدارسات.


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