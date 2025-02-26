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الأحوال الجوية القطبية تضرب المزارعين في الأردن بقسوة

26 فبراير 2025
الأحوال الجوية القطبية تضرب المزارعين في الأردن بقسوة

وطنا اليوم:تعرضت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مناطق الأغوار الشمالية لأضرار جسيمة نتيجة موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة. وأفاد مزارعون بأن هذه الموجة تسببت في خسائر مالية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث تأثرت العديد من أصناف الخضروات والأشجار المثمرة.​
وأشار المزارعون ، إلى أن نسبة الأضرار كانت مرتفعة في بعض المحاصيل، خاصة الخضروات المكشوفة. وأوضحوا أن هذه الموجة تأتي بعد أخرى سابقة ضربت المنطقة في ديسمبر الماضي، مما زاد من معاناتهم.​
وقال رئيس جمعية الحمضيات الاردنية عبدالرحمن الغزاوي ان موجة الصقيع التي اثرت على المملكة خلال الايام الماضية ضربت مساحات شاسعة من المزروعات في المملكة و الحقت بالقطاع الزراعي خسائر فادحة .
واضاف الغزاوي ان الصقيع اضر اضرارا بالغا باغلب المحاصيل الزراعية ، حيث تسبب بتلف او خراب الكثير من محاصيل الخضراوات بكافة انواعها المغطاة والمكشوفة بنسب تصل ل ١٠٠٪؜ في بعض المناطق ،كما طالت الخسائر الزراعات الاستوائية مثل البابايا والقشطة وغيرها، بالاضافة الى اشجار الحمضيات حيث تعرضت جميع النموات الحديثة والازهار للتلف الكامل ما يُنذر بإنخفاض الانتاج للموسم المقبل .
وأشار الغزاوي الى ان الاضرار ستظهر تباعاً خلال الايام القليلة القادمة مع سطوع اشعة الشمس.
و طالب الغزاوي وزارة الزراعة تعويض المزارعين بالحد الاعلى وعدم استثناء اي من المزارعين المتضررين ، مؤكدا ان الخسائر مؤلمة للمزارعين وستحملهم كُلفا اضافية .
كما طالب الغزاوي وزارة المياه والري بتوفير كميات كافية من المياه اثناء موجة الصقيع للتخفيف من اثارها .
من جانبه اكد الناطق الرسمي في وزارة الزراعة لورنس المجالي ان الوزارة تستقبل كافة الشكاوى من قبل المزارعين حول الاضرار التي لحقت بهم .
واضاف المجالي ان الوزارة عممت على المديريات بتشكيل لجان للكشف المباشر على الاضرار التي تلحق بالمزارعين
واشار المجالي الى ان البلاغات عن الاضرار يجب ان تكون خلال الايام الحالية قبل ارتفاع درجات الحرارة لتتمكن اللجان من حصر الاضرار.


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