قطر: 150 مليون دولار صادرات القطاع الخاص للأردن في 2024

وطنا اليوم:سجلت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال عام 2024، نحو 150 مليون دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وذكرت غرفة تجارة قطر في أحدث تقاريرها، أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، تتركز على السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.

وحسب التقرير، فقد تصدّرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال عام 2024، بنسبة 58.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 بالمئة، ورابعًا دول المنطقة العربية بنسبة 7.7 بالمئة.