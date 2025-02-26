أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني الـ 64

وطنا اليوم:تهنئ أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وطلبة الجامعة، دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني الـ 64

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الكويت بالأمن والرخاء، وأن يوفق قيادتها الحكيمة لمزيد من التقدم والازدهار.