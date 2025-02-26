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حزب العمال يتبرأ من مواقف النائب الجراح والصفدي يرد

26 فبراير 2025
حزب العمال يتبرأ من مواقف النائب الجراح والصفدي يرد

وطنا اليوم:أكد النائب قاسم القباعي، خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، أن حزب العمال يتبرأ من أي مواقف أو تصويتات أو مداخلات للنائب محمد الجراح، بعد فصله من الحزب، مشيرًا إلى أن الجراح لم يعد يمثل الحزب أو مواقفه، وإنما وجوده تحت القبة هو تمثيل لنفسه فقط.
ورد رئيس مجلس النواب بأن النائب الجراح مقدر من جميع أعضاء المجلس، وما زال نائبًا رسميًا، نظرًا لعدم ورود قرار قطعي بفصله للمجلس حتى الآن.
وأوضح أن قضية الجراح منظورة أمام القضاء، ولا يجوز مناقشة القضايا القضائية تحت القبة قبل صدور الحكم النهائي، مطالبًا بعدم فتح الموضوع مجددًا داخل المجلس حتى انتهاء المسار القانوني


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