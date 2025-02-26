الحكومة تعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

ويأتي القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري الشقيق لتسهيل حركة التجارة.

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، قد قال إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبينا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.