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مجاهد الرجبي رئيسا لجمعية المستثمرين الاردنية

26 فبراير 2025
مجاهد الرجبي رئيسا لجمعية المستثمرين الاردنية

وطنا اليوم:عقدت جمعية المستثمرين الأردنية اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2024 في مقرها الكائن في سحاب في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية امس الثلاثاء.

واقرت الهيئة العامة للجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية، والتقرير المالي الخاص بعام 2024، وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة مجاهد الرجبي، والذي عقد اجتماعا للمجلس تم خلاله توزيع المناصب على اعضائه وفق التالي:
سائد الجيطان / نائبا للرئيس، المهندس داوود القصراوي / امينا للسر، المهندس قصي العرموطي / امينا للصندوق، المهندس معتز العلي / عضوا، عبد الحافظ موفق/ عضوا، أحمد العاملي / عضوا، رمزي الياس قندلفت / عضوا وطارق أبو خزنة / عضوا

وأشار الرجبي إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مواصلة العمل لخدمة المستثمرين بالقطاع الصناعي في منطقة سحاب، وبما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف أن الجمعية ستستمر في القيام بدورها المحوري وتحقيق التكامل بين المستثمرين والجهات المعنية بالتنسيق مع غرفة صناعة عمان، مما يسهم في جعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية بالتنسيق والتعاون المستمر مع غرفتي صناعة عمان و الأردن التي تعتبر مظلة القطاع .
يذكر أن جمعية المستثمرين الأردنية تأسست عام 1991، بهدف تقديم خدمات للمنشآت الصناعية والخدمية للأعضاء المنتسبين لها ضمن المناطق الجغرافية التي تغطيها، وزيادة التعاون بين الصناعات المتعددة والتكافل الصناعي لإخراج منتج أردني متميز للسوق المحلية والعالمية


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