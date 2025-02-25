وزيرة السياحة تستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكور” الفندقية العالمية

وطنا اليوم:استقبلت معالي السيدة لينا عناب، وزيرة السياحة والآثار، في مقر الوزارة، السيد بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى مجموعة “أكور” الفندقية، يرافقه السيد فيليب جونز، نائب الرئيس الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد مايكل نوجنت، نائب الرئيس الإقليمي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، تم بحث خطط المجموعة الاستثمارية في الأردن، ودورها الرائد في قطاع السياحة والضيافة على المستوى العالمي. وأكدت معالي الوزيرة عناب حرص المملكة على تعزيز قطاع السياحة والضيافة، وجذب الاستثمارات العالمية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، مشيرةً إلى أن الأردن يواصل مسيرته التنموية الشاملة لتطوير بنية تحتية سياحية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أعرب السيد بول ستيفنز عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة لجعل الأردن وجهة مفضلة للسياحة والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً التزام مجموعة “أكور” بتعزيز استثماراتها في المنطقة، ومواصلة العمل على تطوير قطاع الضيافة في الأردن بما يتماشى مع تطلعات السياح والمستثمرين على حد سواء