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وزير الصناعة: الأردن يبحث مع سوريا إعادة تفعيل اتفاقية التجارة

منذ 3 ساعات
وزير الصناعة: الأردن يبحث مع سوريا إعادة تفعيل اتفاقية التجارة

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، الثلاثاء، إنّ الأردن يجري حاليا محادثات مع سوريا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية المشتركة.
وأضاف القضاة، خلال جولة تفقدية في السوق المركزي للوقوف على استعدادات شهر رمضان، أن الأردن يبحث مع الجانب السوري رسوم الترانزيت للتخفيف على المصدرين.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع تركيا وسوريا بشأن معبر باب الهوا، قائلا: “أتأمل إعادة العمل به قريبا”.
ولفت إلى أن الأردن سيفتح باب الاستيراد إذا رصد نقصا في الأصناف، مشيرا إلى الحاجة للوصول إلى رزنامة زراعية واضحة ومنظمة لضبط عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكّد، أن الكميات المتوفرة بالسوق المركزي كبيرة وتغطي الاحتياجات، داعيا المواطنين لعدم التهافت على الأسواق في ظل توفر كميات كبيرة.
وتابع أن الجولات الرقابية مستمرة، حيث ستعمل الفرق التفتيشية على مدار 3 شفتات خلال شهر رمضان.
وبين أن بعض الخضراوات تأثرت بالصقيع لكن تأثيرها على الأسواق محدود.
وأوضح القضاة أن دعم القطاع التجاري وتمكينه حاجة أساسية للأردن.


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