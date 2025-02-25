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توجيهات من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التراويح

25 فبراير 2025
توجيهات من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التراويح

وطنا اليوم:وجهت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، من خلال مديرية أوقاف عمان الثانية، تعميمًا إلى أئمة المساجد بضرورة الالتزام بأداء صلاة التراويح كاملة 20 ركعة، وذلك وفقًا لتوجيهات الوزير.
وأكد التعميم، على ضرورة حث المصلين على التبكير في الحضور للمساجد من قبل المصلين، والحرص على أداء صلاة العشاء جماعة.
ودعا الأئمة إلى حث المصلين لتلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الفجر وحتى أواخر الليل، نظرًا لعظم فضل هذه العبادة في الشهر الفضيل.
وطالب التعميم أئمة المساجد بعقد دروس وعظ وإرشاد عقب الصلوات اليومية، خصوصًا بعد صلوات الفجر والظهر والعصر، بهدف تعزيز الوعي الديني لدى المصلين. كما دعا إلى مراعاة التخفيف في القراءة خلال صلاة التراويح تيسيرًا على المصلين.
وطالبت المديرية الأئمة بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مع متابعة أسبوعية لمستوى تنفيذها.


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