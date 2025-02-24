خدعت مليون شخص واستولت على 6 مليارات دولار.. ما هي منصة FBC؟

وطنا اليوم:في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم أردنيين ومصريين ، لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار. وتسببت هذه العملية في تكبيد أعداد كبيرة من المستثمرين على المنصة خسائر كبيرة، إذ وقعوا ضحية لوعود كاذبة بالثراء السريع، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسعى الكثيرون لتحقيق مكاسب مالية سريعة، دون إدراك مخاطر ذلك، مما يجعلهم فريسة سهلة لمنصات استثمارية غير موثوقة.

ومن بين هذه المنصات، منصة FBC، التي خدعت عشرات الآلاف من الأشخاص واستولت على مليارات الدولارات.

وكانت تلك المنصة تُغري المستخدمين بمنحهم أموالًا مقابل مشاهدة فيديوهات على يوتيوب، مع التركيز على استهداف المصريين.

كما وعدت المنصة المستثمرين بعوائد مضاعفة، ما دفع الكثيرين لضخ أموالهم أملًا في تحقيق ثروة سريعة.

وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الحذر من التعامل مع FBC، خاصة بعد أن أجرت المنصة تغييرات مفاجئة في سياسات السحب وأضافت مجموعة من القيود على المستخدمين.

ما هي منصة FBC؟

منصة استثمارية ظهرت في الفترة الأخيرة، وأوهمت الراغبين في استثمار أموالهم بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية.

وأوضح بعض المستخدمين أن المنصة احتالت على أكثر من مليون شخص، بمبالغ وصلت إلى 6 مليارات دولار.

كما حذرت تقارير من أن هذه المنصة قد تكون استمرارًا لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.

وأشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.

وتستخدم هذه المنصات أساليب كثيرة من أجل جذب الأشخاص للاستثمار فيها من خلال إعطائهم الكثير من الأموال في البداية كأرباح، مما يجعلهم يطمعون في مكاسب أكبر.

كما يتوهمون بأنها منصات مرخصة، ويدفعون الأموال عبر المحافظ الإلكترونية المختلفة، إلا أنهم يتفاجأون في النهاية بخسارة جميع أموالهم.