السماح باستقدام عدد محدود من العمالة لمهن في قطاع المخابز

وطنا اليوم:وقعت في وزارة العمل بين الوزارة ونقابة أصحاب المخابز العامة مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور النائب عبد الرحمن العوايشة ونقيب نقابة أصحاب المخابز العامة عبد الإله الحموي إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات ومنها قطاع المخابز الذي يعد أحد القطاعات الحيوية.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

وشدد الوزير على أنه يمنع انتقال العمالة غير الأردنية من قطاع المخابز وستواصل الوزارة حملتها التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط اي عامل غير أردني مخالف في كافة القطاعات.

بدوره قال نقيب نقابة أصحاب المخابز عبد الأله الحموي إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.

وثمن الحموي دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.