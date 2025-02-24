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7.3 تحت الصفر أقل درجة حرارة مسجلة في الأردن صباح الاثنين

منذ 40 ثانية
7.3 تحت الصفر أقل درجة حرارة مسجلة في الأردن صباح الاثنين

وطنا اليوم:نشرت إدارة الأرصاد الجوية، الاثنين، قائمة بالمناطق التي شهدت أقل درجات حرارة سطحية في الأردن، خلال ساعات صباح اليوم.
وقالت إدارة الأرصاد، إن محطة رصد المفرق سجلت -7.3 درجة تحت الصفر، في حين سجلت محطة رصد القطرانة -7.0 درجات تحت الصفر، ومحطة الشوبك -7.0.
كما سجلت محطة رصد الربة -6.0 تحت الصفر، فيما سجلت محطة رصد راس منيف -5.5، ومحطة رصد مطار عمّان -5.0 تحت الصفر، إلى جانب تسجيل -5.0 في محطة رصد الصفاوي.
ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية، فإن محطة رصد الغباوي سجلت -5.0 درجات تحت الصفر، كما سجلت محطة رصد السلط -4.8، ومحطة رصد مطار الملكة علياء -4.8 تحت الصفر.
وذكرت إدارة الأرصاد، أن محطة رصد الطفيله سجلت -4.5 درجة تحت الصفر، فيما سجلت محطة رصد الزرقاء -4.0 تحت الصفر، ومحطة رصد الأزرق -4.0، إلى جانب تسجيل -3.0 درجات تحت الصفر في محطة رصد الجفر، ودرجة واحدة تحت الصفر في محطة رصد صما.


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