7.3 تحت الصفر أقل درجة حرارة مسجلة في الأردن صباح الاثنين

وطنا اليوم:نشرت إدارة الأرصاد الجوية، الاثنين، قائمة بالمناطق التي شهدت أقل درجات حرارة سطحية في الأردن، خلال ساعات صباح اليوم.

وقالت إدارة الأرصاد، إن محطة رصد المفرق سجلت -7.3 درجة تحت الصفر، في حين سجلت محطة رصد القطرانة -7.0 درجات تحت الصفر، ومحطة الشوبك -7.0.

كما سجلت محطة رصد الربة -6.0 تحت الصفر، فيما سجلت محطة رصد راس منيف -5.5، ومحطة رصد مطار عمّان -5.0 تحت الصفر، إلى جانب تسجيل -5.0 في محطة رصد الصفاوي.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية، فإن محطة رصد الغباوي سجلت -5.0 درجات تحت الصفر، كما سجلت محطة رصد السلط -4.8، ومحطة رصد مطار الملكة علياء -4.8 تحت الصفر.

وذكرت إدارة الأرصاد، أن محطة رصد الطفيله سجلت -4.5 درجة تحت الصفر، فيما سجلت محطة رصد الزرقاء -4.0 تحت الصفر، ومحطة رصد الأزرق -4.0، إلى جانب تسجيل -3.0 درجات تحت الصفر في محطة رصد الجفر، ودرجة واحدة تحت الصفر في محطة رصد صما.