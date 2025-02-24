أزمة مرورية خانقة تشهدها شوارع العاصمة عمّان

وطنا اليوم:تشهد شوارع العاصمة عمّان ومداخلها أزمة مرورية خانقة بالتزامن مع بدء الدوام الرسمي للموظفين والطلاب في الساعة العاشرة صباحا.

وأظهرت خرائط “جوجل” العديد من طرق العاصمة عمان باللون الأحمر الداكن، نتيجة للازدحامات الشديدة التي تشهدها في الأثناء.

وتم رصد تباطؤ الحركة المرورية والازدحامات الخانقة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأمر الذي تسبب بتأخير وصول الطلاب والموظفين إلى أماكن عملهم.

كما رصد الانتشار الكثيف لرقباء السير على مختلف الطرق الرئيسية ومداخل العاصمة عمّان وذلك للعمل على تسيير الحركة المرورية وضمان وصول آمن للسائقين.

وكان قرر رئيس الوزراء السبت، تحديد الدوام الرسمي للأيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) ليبدأ عند الساعة العاشرة صباحا في الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة وتوقع تشكل الانجماد على الطرقات.